Россияне объявили голодовку на круизном лайнере

Фото: vse42.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что на круизном лайнере SH DIANA разразился скандал, связанный с голодовкой российских пассажиров, которые потратили последние сбережения на этот тур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии