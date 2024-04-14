Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну да ну да. А за это время ВСУ спокойно без испорченных подштанников проведут ротацию да еще и заградительные систем...Политолог Светов:...
  • Дмитрий Гурин
    Когда смеяться хоть?"Энергоатом": Укр...
  • Александр Свитайло
    Блин, сразу вспомнил Микрон и об олимпийской Хартии, и о традициях.... А как отстранять Россию и Беларусь от Олимпиад...Политолог Светов:...

Торговую галерею и отель Хотина у Кремля хотят изъять в доход государства

Торговую галерею и отель Хотина у Кремля хотят изъять в доход государства

На торговую галерею "Модный сезон" возле Кремля Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры. Отмечается, что бенефициаром недвижимости считается бывший совладелец банка "Югра" Алексей Хотин, пишет РБК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх