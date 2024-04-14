Торговую галерею и отель Хотина у Кремля хотят изъять в доход государства

На торговую галерею "Модный сезон" возле Кремля Мещанский районный суд наложил обеспечительные меры. Отмечается, что бенефициаром недвижимости считается бывший совладелец банка "Югра" Алексей Хотин, пишет РБК.
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