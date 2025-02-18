Захарова иронично ответила на сообщение FT о запасах оружия в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление исполнительного директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, который ранее отметил, что на складах Украины и Европы больше нет оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии