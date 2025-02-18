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Захарова иронично ответила на сообщение FT о запасах оружия в Европе

Захарова иронично ответила на сообщение FT о запасах оружия в Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление исполнительного директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, который ранее отметил, что на складах Украины и Европы больше нет оружия.

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