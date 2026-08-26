Американский C-17 прилетел во Внуково утром и покинул Москву вечером. Маршрут самолёта известен почти поминутно.
Канал, который нельзя назвать переговорами
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Руслан Техажев
Но вообще-то могли наши власти и не держать нас в неведении. А то всякое на ум приходит.
Не все нужно говорить...
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4 н.
Daddy Bo
Какой такой "переговорщик"? Это ж сам Хозяин прилетал. Хозяин ЦРУ. А не какой-нибудь там случайный хрен собачий. Значит, и причина была соответственная событию, а не просто трескотня.
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4 н.
АП
Александр Переверзев
Предъявить американскому избирателю быстрый результат получится, как то, что Америка победила Гитлера и все в это поверили!
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4 н.
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