Канал, который нельзя назвать переговорами

Но вообще-то могли наши власти и не держать нас в неведении. А то всякое на ум приходит.

Daddy Bo

Какой такой "переговорщик"? Это ж сам Хозяин прилетал. Хозяин ЦРУ. А не какой-нибудь там случайный хрен собачий. Значит, и причина была соответственная событию, а не просто трескотня.