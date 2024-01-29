Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Ловкость рук", - история о том как Надеждин в "президенты ходил"

"Ловкость рук", - история о том как Надеждин в "президенты ходил"

Politiki.net И снова в прицеле вашего внимания последовательный критик российской власти, СВО, экономических и социальных реформ в государстве - чего уж там - критик всего и вся в современной России, кандидат в президенты Борис Надеждин.

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Комментарии
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Вера Харитонова
Не дай Бог нам такого президента!
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4 час.
ЛТ
Любовь Титова
Всегда был клоуном
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2 час.
СД
Семен Дремин
Ну и дурак же ты........................................
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10 мин.

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