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Интерактивный музей истории социально-гуманитарного вуза открыли в Коломне

Интерактивный музей истории социально-гуманитарного вуза открыли в Коломне

К 85-летнему юбилею в Государственном социально-гуманитарном университете открыли музей его истории. В экспозиции представили материалы, документы, фотографии, посвященные разным периодам жизни учебного заведения в Коломне.

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