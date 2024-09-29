Интерактивный музей истории социально-гуманитарного вуза открыли в Коломне

К 85-летнему юбилею в Государственном социально-гуманитарном университете открыли музей его истории. В экспозиции представили материалы, документы, фотографии, посвященные разным периодам жизни учебного заведения в Коломне.
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