Советы по домашнему окрашиванию волос стойкой краской: как организовать процесс Алёна ЮрьеваКто сказал, что для перемен или обновления цвета волос обязательно нужно идти в салон красоты? Окрашивание волос в домашних условиях — это не только возможно, но и достаточно просто, если знать, как правильно подготовиться и выполнить процесс.