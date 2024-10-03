Расписание богослужений в городе Новоаннинский с 30 сентября по 6 октября 2024 года. 15-я Седмица по Пятидесятнице.
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Расписание богослужений в городе Новоаннинский с 30 сентября по 6 октября 2024 года. 15-я Седмица по Пятидесятнице.