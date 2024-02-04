Представлено почти полчаса геймплея фанатского ремейка Fallout 3: The Pitt Capital Wastelan...

Представлено почти полчаса геймплея фанатского ремейка Fallout 3: The PittCapital Wasteland Team, команда фанатов, работающая над ремейком Fallout 3 на движке Fallout 4, представила 24-х минутный геймплейный трейлер The Pitt, одного из сюжетных дополнений Fallout 3 в рамках фестиваля модов C3.