Пушкинский драмтеатр представит Подмосковье на всероссийском фестивале

Подмосковье впервые выступит на фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку». В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что регион представит Пушкинский музыкально-драматический театр.
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