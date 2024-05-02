Подруга Ефремова Беркович: актер страдает от тяжелого заболевания в тюрьме

Близкая подруга российского актера Михаила Ефремова, отбывающего тюремный срок за трагическое ДТП со смертельным исходом, Татьяна Беркович рассказала о серьезных проблемах со здоровьем актера в местах лишения свободы.
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