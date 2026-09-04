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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Никонов: «В детстве чуть-чуть занимался боксом. Всегда готов за партнеров постоять. Если кого-то встретили, травму нанесли. Это во всех командах приветствуют»

Нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов рассказал, что всегда готов постоять за партнеров по команде.

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