Сюй Полин назвал интервью Путина Карлсону политическим событием

Глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин высказался об интервью журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным.
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