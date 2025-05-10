Как прошел автопробег в честь Дня Победы на Кипре

На Кипре в День Победы прошел праздничный автопробег. Под ярким солнцем Средиземноморья колонна машин с российскими и кипрскими флагами, с портретами героев прошла по улицам трех городов: Лимасола, Ларнаки и Никосии.
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