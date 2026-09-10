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SPORT24.ru

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Президент «Фенербахче» не принял отставку главного тренера Картала

Президент «Фенербахче» не принял отставку главного тренера Картала

Президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым выступил с обращением после заявления Исмаила Картала об уходе с поста главного тренера стамбульского клуба.

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