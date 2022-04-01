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Медведев заявил, что российское продовольствие является «тихим, но грозным оружием»

Медведев заявил, что российское продовольствие является «тихим, но грозным оружием»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское продовольствие является "тихим, но грозным оружием" страны – экспорт сельхозпродукции превышает экспорт вооружений.

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