Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское продовольствие является "тихим, но грозным оружием" страны – экспорт сельхозпродукции превышает экспорт вооружений.
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