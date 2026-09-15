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Аргументы недели

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Количество визитов иностранцев в Россию выросло на 7,5%

Количество визитов иностранцев в Россию выросло на 7,5%

По данным Банка России, количество визитов иностранцев в Россию в первом полугодии 2026 года на 7,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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