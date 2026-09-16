Александр Жуков назвал «Сибирь-Арену» одной из лучших в России

Александр Жуков дал короткое интервью телеканалу ОТС в перерыве после первого периода игры. В разговоре он поделился впечатлениями от атмосферы на напряженном матче, а также оценил перспективы возвращения российского спорта на международную арену.
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