Стало известно, как неправильный прикус мешает сбросить вес

Об этом рассказала ортодонт Виктория Радько Нарушения прикуса могут не только влиять на эстетику улыбки, но и создавать серьезные препятствия для снижения веса, рассказала «Вечерней Москве» ортодонт Виктория Радько.
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