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Петербургский дневник

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Стало известно, как неправильный прикус мешает сбросить вес

Стало известно, как неправильный прикус мешает сбросить вес

Об этом рассказала ортодонт Виктория Радько Нарушения прикуса могут не только влиять на эстетику улыбки, но и создавать серьезные препятствия для снижения веса, рассказала «Вечерней Москве» ортодонт Виктория Радько.

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