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Гринвуд близок к переходу из «МЮ» в «Хетафе» на правах аренды

Гринвуд близок к переходу из «МЮ» в «Хетафе» на правах аренды

Как информирует The Athletic, «Хетафе» близок к тому, чтобы арендовать вингера «Манчестер Юнайтед». Клуб Ла Лиги настроен оптимистично и сейчас завершает работу по оформлению документов.

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