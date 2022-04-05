Минюст Крыма возобновляет оказание бесплатной юридической помощи

Минюст Крыма информирует о возобновлении приема граждан адвокатами по оказанию бесплатной юридической помощи в рамках Закона Республики Крым от 01 сентября 2014 года № 59-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Республике Крым» в здании министерства.