Фильм «Ученик» про Дональда Трампа пока отменили в прокате в России

Премьера была запланирована на 31 октября, но ее перенесли на неизвестный срок Выход фильма «Ученик: Восхождение Трампа» в российских кинотеатрах, запланированный на 31 октября, отменили за две недели до премьеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии