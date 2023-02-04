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На фига России Восточная Европа?

На фига России Восточная Европа?

Кухонные посиделки2 Кто не хочет кормить свою армию, тот рано или поздно будет кормить чужую. В знаменитом путинском ультиматуме наш президент обозначил, что хочет освободить от влияния НАТО по сути всю Восточную Европу.

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