Спрогнозирована стоимость доллара в январе и до конца 2025 года

В январе курс доллара вернется в район 100–105 рублей, средний курс на 2025 год — 105,5 рубля, поделился своим прогнозом управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов в комментарии для Банки.
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