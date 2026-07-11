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Регионы России

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КНДР объявила вопрос денуклеаризации окончательно закрытым

КНДР объявила вопрос денуклеаризации окончательно закрытым

Представитель министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики заявил, что тема денуклеаризации государства более не является предметом обсуждения ни в теории, ни на практике, и этот процесс носит абсолютно необратимый характер.

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