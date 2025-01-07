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Как брали Курахово. Вид с пункта управления Такие кадры нечасто появляются в общем доступе. Работа современного разведывательно-ударного контура на тактическом уровне.

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