Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Реконструкция газопроводов началась на севере Москвы

Реконструкция газопроводов началась на севере Москвы

Началась реконструкция устаревших газопроводов на Беговой улице между домами 2 и 20. Специалисты АО «Мосгаз» заменят тысячу метров стальных труб низкого и среднего давления на современные полиэтиленовые аналоги отечественного производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх