Реконструкция газопроводов началась на севере Москвы

Началась реконструкция устаревших газопроводов на Беговой улице между домами 2 и 20. Специалисты АО «Мосгаз» заменят тысячу метров стальных труб низкого и среднего давления на современные полиэтиленовые аналоги отечественного производства.
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