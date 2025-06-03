Великобритания хочет взыскать с Абрамовича ₽249 млрд за «Челси» в пользу Украины

Полученные средства были заблокированы на банковском счету в Великобритании.Согласно информации, опубликованной Bloomberg, британское правительство рассматривает судебный иск против Романа Абрамовича с целью взыскания 2,34 миллиарда фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 249 миллиардам рублей), полученных в результате продажи футбольного клуба «Челси».