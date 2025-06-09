Фаррахов предложил ввести запрет на въезд иностранцам за оскорбление России

Член Комитета ГД по бюджету и налогам, депутат фракции Единая РоссияАйрат Фаррахов пр.Член Комитета ГД по бюджету и налогам, депутат фракции «Единая Россия» Айрат Фаррахов предложил ввести запрет на въезд в РФ для иностранцев, которые выступают против интересов страны за рубежом.
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