Глава МИД Латвии стал заикаться из-за вопроса о депортации россиян AlexCoderГлава МИД Латвии стал заикаться из-за вопроса о депортации россиян AlexCoder Европеец не совладал с собственным языком В последние годы притеснение россиян в западных странах приобретает гипертрофированные формы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии