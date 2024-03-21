Глава МИД Латвии стал заикаться из-за вопроса о депортации россиян AlexCoderГлава МИД Латвии стал заикаться из-за вопроса о депортации россиян AlexCoder Европеец не совладал с собственным языком В последние годы притеснение россиян в западных странах приобретает гипертрофированные формы.