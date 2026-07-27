План США по демонтажу Международного уголовного суда: предложение, от которого сложно отказаться

Международный уголовный суд (МУС) все более уверенно и быстро погружается в пучину самого серьёзного за всю его 25-летнюю историю институционального и репутационного кризиса, который ставит под сомнение само существование суда.
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