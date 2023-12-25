В News узнали, как после разговора с Зеленским живёт актёр из фильма "Турецкий гамбит" Гуськов

Алексей Гуськов, поддержавший спецоперацию, по-прежнему служит в Государственном академическом театре имени Евгения ВахтанговаЗаслуженный артист России Алексей Гуськов, известный по фильмам "Турецкий гамбит" и "Граница.
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