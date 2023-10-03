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"Идейным" укропам на заметку: Жителя Камчатки лишили гражданства РФ

"Идейным" укропам на заметку: Жителя Камчатки лишили гражданства РФ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт – РИА Новости. Жителя Камчатки, уроженца Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

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Комментарии
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Леонид Руси
У нас на заводе работали 2 работяги с незапамятных времён. У обоих хохлятска фамилия, вдвоём бухают постоянно и всю дорогу от них исходит злоба и ненависть, даже ярость. Это чисто зодиакальное качество хохлосообщества... отрицательные эмоции. Они не бывают весёлыми... Им нравится убивать...
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YYYYYYY XXXXXXX
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