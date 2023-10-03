ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт – РИА Новости. Жителя Камчатки, уроженца Украины, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Идейным" укропам на заметку: Жителя Камчатки лишили гражданства РФ
Комментарии
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Леонид Руси
У нас на заводе работали 2 работяги с незапамятных времён. У обоих хохлятска фамилия, вдвоём бухают постоянно и всю дорогу от них исходит злоба и ненависть, даже ярость. Это чисто зодиакальное качество хохлосообщества... отрицательные эмоции. Они не бывают весёлыми... Им нравится убивать...
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10 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Только через тщательную фильтрацию можно их пускать в Россию. Среди них ох как много этих гунек, это мировоззрение их большинства-на халяву, быдлятость,злоба, жадность, зависть, предательство...
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5 час.
Дмитрий Пшонко
Тоже такие есть на предприятии
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25 мин.
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