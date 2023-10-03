"Идейным" укропам на заметку: Жителя Камчатки лишили гражданства РФ

Леонид Руси

У нас на заводе работали 2 работяги с незапамятных времён. У обоих хохлятска фамилия, вдвоём бухают постоянно и всю дорогу от них исходит злоба и ненависть, даже ярость. Это чисто зодиакальное качество хохлосообщества... отрицательные эмоции. Они не бывают весёлыми... Им нравится убивать...