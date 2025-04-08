Авиация США нанесла в Йемене четыре удара по объектам связи

Американская военная авиация в центральном Йемене, часть территории которого контролируют повстанцы из шиитского движения "Ансар-Ала" (хуситы), нанесла четыре удара по объектам сети телефонной связи в провинции Ибб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии