Мостуризм совместно с VA MEDIA запустили летнюю DOOH-кампанию с пандой

Кампания «Приезжай увидеть больше!» стартовала в Интернете с мая 2024 года, а в начале лета удивила жителей России 3D-роликами на крупных DOOH-форматах в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Тюмени и других городах.