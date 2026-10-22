“President Trump is set to rally Thursday with Rep. Ashley Hinson in Iowa as he seeks to boost Republican candidates in a political environment that has dimmed for the party — prompting modest pushback from the very candidates he’s supporting,” CBS News reports.
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