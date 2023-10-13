Бывший премьер Израиля возмутился вопросом ведущей Sky News об умирающих детях в секторе Газа

Израиль не подавать воду и электричество своему врагу, заметил политикБывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет возмутился вопросом ведущей Sky News о судьбе мирных жителей сектора Газа (в том числе детей), которые остались без воды и электроэнергии из-за блокады.
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