Бывший премьер Израиля возмутился вопросом ведущей Sky News об умирающих детях в секторе Газа

Израиль не подавать воду и электричество своему врагу, заметил политикБывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет возмутился вопросом ведущей Sky News о судьбе мирных жителей сектора Газа (в том числе детей), которые остались без воды и электроэнергии из-за блокады.