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Мы бедные, потому несъедобным давимся: отношение к продуктам, которого мне — не понять

Мы бедные, потому несъедобным давимся: отношение к продуктам, которого мне — не понять

Очень часто в комментариях люди высказывают в той или иной форме странную и непонятную для меня жизненную позицию:    — Мы бедные, позволить себе деликатесов не можем, потому глупо готовкой заморачиваться!   Не в том смысле, что готовить не будем, нет.

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Wlad Wlad
Вообще то, "разумные существа" ЕДЯТ, ЧТОБЫ ЖИТЬ. А не ЖИВУТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕСТЬ.
Владислав Ильмер
А зачем? Зачем отнимать время от работы и отдыха? Мы бедные по тому, что не смакуем еду? Мы бедные по тому, что другие богатые. Это - простой закон природы: если где-то убавилось, то где-то прибавилось. И наоборот.
Виталий Загузин
То есть, короче говоря, не надо плакать и из ГОВНА с пальмовым маслом, которое продают в наших магазинах, можно приготовить конфетку. Понятно. А продавать реальные продукты, которые были в СССР по Гостам. ни как??????? Или радуйтесь ПЛЕБС тому что вам ещё продают на те деньги, что наши БЛАГОДЕТЕЛИ платят за вашу работу.
soylosan
Большинство ответов полностью соответствует тематике статьи. Готовить тут никто не будет. Или подайте мне еду из ресторана или я буду на зло всем жевать пустые макароны - жалейте меня. Типичная модель мышления нищего. От дохода не зависит. зависть, жадность, глупость.
Алексей Смирнов
Автор оптимист и это хорошо. вот только с бедностью и голодом нужно бороться не рецептами приготовления каши из опилок и супа из древесной коры
Anhar Kochneva
Большинство людей в первый день зряплаты покупает копченую колбасу, ее съедает во вред здоровью, а потом ноет, что нет денег. И голодают, мол. А на деньги, которые на нее ушли, можно неделю вкусно есть. Вот, вы про опилки написали. А сколько стоит кастрюля огромная борща, знаете? Рублей 50. На несколько человек на несколько дней. Пюре с морковным салатом или каким-то еще. Я себе (я сейчас в Ливане живу, тут тоже многие ноют - бакс в 13 раз подорожал), сегодня сварила снова за 150 р огромную кастрюлю супа из морепродуктов с красной рыбой. Покупаю башку лосося, жменьку креветок, 1 морковка и несколько картошек + чечевица и кубики.
Лариса Сергеевна
И все это жарим. Ну очень полезно для здоровья

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