Мы бедные, потому несъедобным давимся: отношение к продуктам, которого мне — не понять

Очень часто в комментариях люди высказывают в той или иной форме странную и непонятную для меня жизненную позицию: — Мы бедные, позволить себе деликатесов не можем, потому глупо готовкой заморачиваться! Не в том смысле, что готовить не будем, нет.
Очень часто в комментариях люди высказывают в той или иной форме странную и непонятную для меня жизненную позицию: — Мы бедные, позволить себе деликатесов не можем, потому глупо готовкой заморачиваться! Не в том смысле, что готовить не будем, нет.
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