БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 421 подписчик

Как быть, если средства есть, а денег снова нет

Как быть, если средства есть, а денег снова нет

Если дорог тебе твой рубль На сегодня в России деньги снова дороги, и не только по кредитному проценту и по валютному курсу, но и по степени доступности.

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