На Савеловском вокзале в самые жаркие часы раздают воду

В связи с аномальной жарой в самые жаркие часы пассажирам бесплатно раздают питьевую воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии