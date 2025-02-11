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Царьград

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"Живу за маму и папу – они ушли молодыми": Владимир Зельдин дожил до 101 года – в чём секрет такого долголетия?

"Живу за маму и папу – они ушли молодыми": Владимир Зельдин дожил до 101 года – в чём секрет такого долголетия?

Известный актёр Владимир Зельдин ушёл от нас в 2016-м году, при этом дожил до 101 года. В чём секрет такого долголетия, до сих пор гадают журналисты.

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