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Полубоги и монстры: Обзор сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Полубоги и монстры: Обзор сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Кажется, что экранизации крутых детских и подростковых книг остались в прошлом — так, «Локвуда» закрыли после первого сезона, а ремейки старых диснеевских мультфильмов, наоборот, печатают как на конвейере.

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