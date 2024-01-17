Полубоги и монстры: Обзор сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Кажется, что экранизации крутых детских и подростковых книг остались в прошлом — так, «Локвуда» закрыли после первого сезона, а ремейки старых диснеевских мультфильмов, наоборот, печатают как на конвейере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии