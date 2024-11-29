Российская армия взяла под контроль 3/4 курской Новоивановки

ВСУ стараются контратаковать на натовской технике Три четверти Новоивановки в Курской области, на которую ранее напали военнослужащие украинской армии, находятся под контролем ВС РФ, но украинские военные пытаются контратаковать на натовской технике, рассказал РИА Новости заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел».