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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малик Монк о 23 из 46 из-за дуги у «Сперс»: «Невезение? Да какое тут, к черту, невезение, когда они стоят открытые»

В воскресном матче с «Сан-Антонио» (125:127) калифорнийцы позволили сопернику реализовать 23 из 46 из-за дуги.

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