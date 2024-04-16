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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каспер Уэйр близок к возвращению в общую группу

Об этом рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. «Рассчитываем, что Каспер уже в ближайшее время присоединится к команде на тренировках, его восстановление проходит хорошо.

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