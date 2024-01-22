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62ИНФО | Новости Рязани

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Два человека пострадали в аварии в Шацком районе

Два человека пострадали в аварии в Шацком районе

Авария произошла около 14:35 на 349-ом километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации полиции, 66-летний шатчанин на Chevrolet Niva врезался в ВАЗ-2107 под управлением 54-летнего жителя Пензенской области.

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