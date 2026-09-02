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ТАСС

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На ВЭФ представили проект развития курорта "Горный воздух" на Сахалине

На ВЭФ представили проект развития курорта "Горный воздух" на Сахалине

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Проект развития горнолыжного курорта "Горный воздух" в Сахалинской области представили в павильоне на Улице Дальнего Востока в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.

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