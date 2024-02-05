SHAMAN рассказал, что его прабабушка пела в хоре с Людмилой Зыкиной

В рамках шоу Андрея Малахова, артист SMAMAN поделился историей своих исторических корней. Ярослав Дронов, известный как SMAMAN, рассказал, что его прабабушка жила в Оренбурге и была членом хора вместе с известной Людмилой Зыкиной.
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