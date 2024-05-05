Был и в моей жизни очень трагичный случай, когда попала я в больницу скорой помощи, когда и я, и врачи гадали – встану ли, буду ли ходить вообще.
Не приезжай, сын, я справлюсь ...
Комментарии
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Элеонора Коган
Да, ситуация была непростая.
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9 час.
Элеонора Коган
Вы не зловредная а правильный человек!!!Гордитесь этим.
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9 час.
Сергей ЮгЗапСиб
В каждой семье свои взаимоотношения, возможно посторонним они кажутся странными. Моя жена когда лежала в больнице, я приходил к ней каждый день и проводил с ней разрешенный для посещений час.
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8 час.
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