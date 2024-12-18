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В бундестаге призвали к переговорам с Россией о поставках газа в Германию

В бундестаге призвали к переговорам с Россией о поставках газа в Германию

ФРГ переживает тяжёлый кризис, одной причиной которого стал отказ от российских энергоносителей. В бундестаге считают, что Берлин должен перестать попустительствовать Вашингтону и начать переговоры с Москвой.

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